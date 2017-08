Antimary recebe Saúde Itinerante e Mulher Cidadã neste sábado

É rodando o interior do estado e chegando a localidades de difícil acesso, que o Saúde Itinerante vem contribuindo de forma positiva junto às ações de saúde do governo, e resgatando um vínculo entre médico e paciente, além da oferta de serviços de cidadania que são ofertados durante a ação.

Neste sábado, 26, o público-alvo do atendimento é a comunidade residente na reserva estadual do Antimary. O atendimento será no Ramal do Ouro, no Bujari.

O Programa Saúde Itinerante vai ofertar, de forma gratuita, aos moradores, procedimentos e exames de apoio diagnóstico, como eletrocardiograma, preventivo do câncer do colo do útero, ultrassonografias, além do atendimento médico com clínico geral, ginecologista e pediatra.

A coordenadora do Saúde Itinerante, Celene Maia, fala dos desafios do programa, que no próximo mês completa 17 anos de atuação, tendo ao longo de sua trajetória contabilizado mais de 600 mil atendimentos.

“O grande desafio do programa é levar saúde e assistência social a pessoas que não tiveram a oportunidade de realizar esses procedimentos. Não é só saúde, é a questão social também. Isso é cidadania, isso é dignidade. Não importa as dificuldades que encontramos ao longo do caminho, pois nosso compromisso é com a vida”, ressalta Maia.

Incorporado às ações de saúde itinerante, em parceria firmada em 2015, o Projeto Mulher Cidadã, coordenado pelo gabinete da vice-governadora, Nazareth Araújo, tem como público-alvo mulheres em situação de vulnerabilidade social, e vai realizar na comunidade rodas de conversa sobre gravidez na adolescência, saúde mental, violência doméstica, meio ambiente, com a participação de técnicos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), atendimento psicossocial, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SEPMulheres), e jurídico, com a participação de uma equipe da Defensoria Pública do Acre.