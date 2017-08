Governo denuncia ação política e corta fiscalização federal na Peixes da Amazônia

O Governo do Estado divulgou hoje uma dura nota oficial em que anuncia que “oficiou ao titular do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi, a rescisão do acordo de cooperação com a Superintendência do Mapa no Estado do Acre, que perde seu sentido de colaboração técnica, fiscalização, defesa e inspeção sanitária, animal e vegetal, quando essa mesma instituição se envolve com a divulgação precipitada e danosa de uma inspeção técnica de rotina, realizada na indústria Peixes da Amazônia”.

Na nota oficial, o governo critica fortemente a “postura do agente comissionado na Superintendência do Mapa, claramente levado por motivações partidárias, trouxe prejuízos à imagem da empresa e a mais de seis mil produtores – pequenos, médios e grandes, com reflexos financeiros negativos”. Diz que a empresa Peixes da Amazônia sofre o mesmo tipo de ataque covarde que fizeram com a carne brasileira, “que é a melhor do mundo”.

Ao mesmo tempo, o governo deixa claro que “reforça seu compromisso com o setor produtivo, a população e as instituições que primam pelo trabalho com ética, qualidade, profissionalismo, somando esforços por um Acre desenvolvido, conservado e produtivo”.

O protesto do governo foi motivado por uma série de vazamentos de informações de uma fiscalização de rotina da Superintendência do MAPA, que teria detectado irregularidade sanitária em um lote restrito de peixes na fábrica de Senador Giomard. Os dados foram vazados para um jornalista com cargo comissionado no gabinete do Senador Gladson Cameli, que é também o padrinho político do responsável pelo Ministério da Agricultura no Acre. Desde então, instalou-se uma crise política, com o governo denunciando uma intriga política para desacreditar a empresa que conta com capital público e privado. O auge da crise acontece agora que o governo descredenciou a superintendência local para a fiscalização.