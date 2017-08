Governo divulga contratação temporária no Iapen

O Diário Oficial do Acre desta sexta-feira, 25, tornou público o edital de contratação temporária de profissionais de nível médio, para o preenchimento de vagas do quadro do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen).

Os contratados terão remuneração é de R$ 2.966,55, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo em escala de 12/36 horas. Vale destacar que o certame exige experiência comprovada na área do cargo pretendido.

As inscrições poderão ser efetuadas a partir de hoje, 25, até o dia 4 de setembro, por meio do formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico www.sga.ac.gov.br, que deverá ser entregue posteriormente à mesa receptora, anexado ao currículo no Iapen.

O processo simplificado terá duas fases, a de análise curricular e a de investigação social e criminal. Será executado pela Secretaria de Estado de Gestão Administrativa (SGA) junto ao Iapen.

O prazo de validade do certame é de dois anos, contados a partir da divulgação do resultado final, e pode ser prorrogado por igual período.