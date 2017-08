Polícia apreende 250 quilos de pólvora em posto de fiscalização

A Polícia Civil prendeu Rodrigo Cezar de Oliveira, 41 anos, flagrado com 250 quilos de pólvora, na tarde de ontem, no Posto da Tucandeira. A mercadoria foi encontrada por fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) que foram vistoriar uma carreta modelo Scania, placas HDI 4219, então resolveram acionar os agentes.

O delegado que recebeu o homem detido e o produto, Robert Alencar, explicou que o motorista disse ter sido contratado para carregar em Minas Gerais para trazer uma carga de traques até um Hotel de Rio Branco.

“Em uma fiscalização de rotina da Secretaria da Fazenda foi verificado que havia indícios de material suspeito a Policia Civil foi acionada e constatou a existência de pólvora e, diante a falta de nota fiscal ou documento regulamentar emitido pelo Exercito Brasileiro, o condutor foi apreendido e o material vai ser apresentado a autoridade competente”, explicou o delegado.

Robert Alencar informou que a investigação continua para encontrar o suposto proprietário da carga e para apurar se o motorista é culpado.

“Vai ser uma investigação para saber onde seria a entrega da pólvora. A priori, o motorista disse ter sido contratado por uma pessoa que disse alegar que trabalha com pequenos fogos de artifício conhecidos como traque, então ele não verificou e colocou a carga e conduziu até Rio Branco, onde entregaria em um hotel. Como é uma carga diferenciada, que precisa de regulamentação pelo Exercito e é utilizada para a confecção de munições, é necessária uma investigação complementar para saber do envolvimento do conduzido ou se apenas ela estava sendo usado como facilitador da entrada do produto”, detalhou o delegado.

Selmo Melo