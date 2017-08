Arraial da Economia Solidária segue até o dia 3 setembro

Era cedo ainda quando Euduclécia Silva começou a preparar as comidas para atender o público. O cardápio para todos os gostos na barraca da empreendedora varia de 10 a 15 reais. Ela é uma entre 130 participantes do arraial, que promete movimentar a microeconomia na capital pelos próximos dias.

“Aqui no mercado as vendas sempre são boas porque as pessoas que passam aqui pelo centro sempre querem parar pra conferir. E com a novidade do arraial, tudo mais colorido e decorado, acho que vem mais gente ainda, essa é nossa expectativa pra vender melhor”, comentou.

Essa é a terceira edição do evento, realizado pelo Fórum Acreano de Economia Solidária, com apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios (SEPN) e Fundação Elias Mansour (FEM), prefeitura de Rio Branco e Sebrae.

Há empreendimentos nas áreas de artesanato, jardinagem, alimentação e agricultura familiar, além de uma área só de brinquedos infantis. Na programação noturna, o evento contará com apresentações de quadrilhas e shows culturais.