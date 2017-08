Prefeito vistoria obra de reforma do Mercado do Bosque

Acompanhado pela secretária municipal de obras, Ana Cláudia Cunha, pelo secretário de Agricultura e Floresta, Mário Jorge Fadell e pelo diretor de Obras, arquiteto Flávio Soares, o prefeito Marcus Alexandre, vistoriou o andamento da terceira etapa da obra de reforma do Mercado do Bosque.

No empenho para entregar o Mercado do Bosque completamente reformado até dezembro o prefeito e a equipe ajustaram detalhes da última etapa do projeto. “Estamos seguindo o projeto e agora vamos concluir o corredor que faz a ligação da Rua Coronel Alexandrino com a Av. Nações Unidas. Vamos fazer a cobertura e cobrir todo o espaço”, explica o prefeito.

A terceira etapa do projeto contempla a reforma e ampliação de 23 boxes que compreenderão lanchonetes, restaurantes e outros empreendimentos. O arquiteto Flávio Soares destaca que a obra é executada em conformidade com as normas de acessibilidade. “Vamos construir um único piso, que permitirá boa condição de acessibilidade ao corredor, por estar no mesmo nível.

Etapas concluídas

A primeira etapa contemplou a parte interna e incluiu fachadas novas, um moderno padrão de comunicação visual, piso de granilite, adequação das 16 cafezeiras com bancada em granito e pia em aço inoxidável para todos os boxes, pintura, forro, iluminação, hidráulica e esquadrias, troca da estrutura e telha de toda cobertura, praça de alimentação com mesas em madeira, banheiros com acessibilidade, novo sistema de iluminação, instalações elétricas e hidrossanitárias de todo mercado e paisagismo.

A segunda fase da obra seguiu o mesmo padrão de arquitetura da primeira, inaugurada em maio de 2016 e viabilizou a reforma de mais oito lojas.