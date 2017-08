Um morto e dois baleados no bairro Cadeia Velha

Na noite dessa sexta-feira, 25, amigos estavam bebendo na frente da casa de um deles, quando um homem chegou sozinho, em uma motocicleta, sacou uma pistola .40 e começou a atira contra o grupo que para tentar ser defender saíram correndo.

Carpegiani Gomes Rebelo de 38 anos, foi atingido com um tiro na perna esquerda e Alexandre Sousa Borges de 26, levou um tiro nas nádegas. Um dos amigos levou a pior, foi o eletricista que trabalhava em uma empresa terceirizada da Eletroacre, Talison Borges de 23 anos, ele levou um tiro nas costas que estourou o seu coração, ele ainda correu cerca de 5 metros, mas já caiu no chão agonizando e morreu no local.

Três ambulâncias do Samu foram atender essa ocorrência, os amigos Carpegiani e Alexandre, foram encaminhados para o Pronto Socorro, onde não correm risco de vida.

Policiais do 1º Batalhão com apoio do Bope, fizeram buscas na região na tentativa de prender o acusado, o local do homicídio foi isolado e os peritos do IML fizeram a perícia no local e logo depois a remoção do cadáver.

Selmo Melo