Usuários reportam instabilidade no Facebook no Brasil e em outros países

Usuários brasileiros que tentaram entrar no Facebook na manhã deste sábado (26) não conseguiram fazer o “login”. Ao preencher as informações de usuário e senha, no lugar da tradicional página inicial, a rede social traz mensagem de erro que informa que o site passa por uma “manutenção obrigatória”.

De acordo com o Outage.Report, que registra problemas relatados por internautas, as falhas começaram por volta das 9h (de Brasília), principalmente nos EUA e na Europa.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Facebook, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

No Twitter, usuários brasileiros e de outros países comentam a queda.

Há também relatos de instabilidade no Instagram, que pertence ao Facebook.

(Folhapress)