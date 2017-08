Associação Acreana de Supermercados recomenda produtos da Peixes da Amazônia

O presidente da Associação Acreana de Supermercados, Adem Araújo, disse ontem, que a entidade recomenda os produtos oferecidos pela empresa Peixes da Amazônia, alvo de uma campanha negativa esta semana.

Araújo falou que a rede de supermercados da qual é acionista, que possui dez lojas só na capital do Acre, compra mensalmente cerca de 20 toneladas de produtos, todos com excelente aceitação.

¨ Não só vendo, como também consumo os produtos de lá. eu conheço a industria , o controle sanitário. É uma empresa séria¨, afirmou.

Adem Araújo disse ainda que os produtos da empresa Peixes da Amazônia estão presentes nas prateleiras das quarenta lojas credenciadas na Associação, e que nunca, em nenhuma delas, foi registrado qualquer problema semelhante ao divulgado pela fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento(MAPA).

Esta semana, o MAPA divulgou ter encontrado durante fiscalização, um lote de pescado contaminado pela bactéria salmonela. O lote foi retirado de circulação e aplicadas as medidas sanitárias exigidas, embora laudo nçao tenha sido divulgado ou apresentada a contraprova exigida por lei, com a presença dos representantes da empresa. Essa notificação avulsa, sem maiores dados ou comprovações, pôs, de forma sensacionalista e manipulada, sob suspeita toda a linha de produção da empresa.

Segundo Adem Araújo, o serviço de fiscalização do Ministério é constante na empresa e nos supermercados, o que atesta a qualidade do pescado, nunca tendo sido identificada, em sua empresa, nenhuma alteração ou inconveniência nos lotes produzidos pela Peixes da Amazônia.

O presidente da Associação Acreana de Supermercados enalteceu o trabalho realizado pela Peixes da Amazônia e destacou que a empresa é uma das referência em tecnologia e industrialização do pescado no Brasil.

¨ Eles ofertam um produto prático para o consumidor. Não há nenhum risco. A gente precisa de empresas do porte dessa, que produzam, e não de pessoas para denegrir a imagem dos nossos produtos¨, disse.

Diretor assegura qualidade dos produtos

Inácio Moreira, diretor da Agência de Negócios do Acre, disse que o problema que teria siso detectado pelo MAPA, se realmente comprovado por contraprova, foi um caso isolado, e que o frigorífico sempre seguiu todas as recomendações da fiscalização federal. Ele observou que o lote apontado como impróprio para o consumo humano não chegou a ser colocado á venda como parte da imprensa divulgou. O lote foi retido ainda no setor de distribuição, embora não tivesse sido feita nenhuma contraprova, apesar de requerida a contestação da suposta contaminação. Ainda assim, a linha de produção não parou. Moreira informou que as demandas provenientes de contratos com grandes redes de supermercados do Acre e de outros estados, estão sendo atendidas, sem nenhum prejuízo para clientes e fornecedores.

As entregas previstas, entre elas exportação para países da área de fronteira, como o Peru, vão ser mantidas, pela excelente qualidade do produto apresentado.