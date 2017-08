Coluna Bom Dia

Só Brasília

O Ministério da Agricultura, em uma decisão muito sábia, tirou a discussão sobre a questão da Peixes da Amazônia da Superintendência do Acre e deve se manifestar amanhã, com nota oficial, espera-se que de forma mais técnica possível.

Despolitizar

É muito importante despolitizar e ao mesmo tempo retirar o caráter de escândalo de uma ação que deve ser tratada de maneira educativa, orientadora e que vise, antes de tudo, o aperfeiçoamento da produção.

Negou

O senador Gladson Cameli visitou A TRIBUNA, no sábado pela manhã, com o superintendente Luziel e garantiu que não teve nenhuma ingerência no processo, não participou e não recomendou nada. Que não faz política dessa forma e repudia qualquer insinuação política. Fica a explicação.

Valorização

Que esse episódio lamentável em todos os sentidos sirva para que, cada vez mais, a sociedade acreana perceba a importância da Peixes da Amazônia e a atividade da piscicultura para o Estado.

Convênio

O governo denunciou o convênio que mantinha com o ministério e determinou a retirada dos servidores que estavam à disposição do Mapa. A coluna não vê nada de irregular nisso. É um direito do governo, quando existe algum problema. Com certeza, após o devido diálogo, as coisas voltarão ao normal.

Vice

Gladson Cameli não pretende se envolver pessoalmente na disputa pelo nome do vice de sua chapa. Disse ontem à coluna que esse é um problema a ser resolvido pelos partidos, especialmente o PSDB e o DEM. Foi o recado que ele deu ao Democratas na solenidade de filiação de Alan Rick, quando foi cobrado pelo senador Agripino Maia.

Cobrança

Tanto PSDB como DEM ainda não abriram mão de suas pretensões e defendem a indicação de seus filiados. Mas, isso não deve ser empecilho. Ninguém vai se aventurar a aventuras e tudo vai se acertar.

Tarauacá

Muita gente na reunião da Frente Popular, na plenária com os quatro candidatos a governador em Tarauacá. A militância de lá, de Feijó e de Jordão foi em peso e mais uma vez o encontro foi uma lição de entendimento, unidade e coordenação.

Senadores

Sob a coordenação do governador Tião Viana, também os dois candidatos ao senado, Jorge Viana, que concorre à reeleição e o deputado Ney Amorim também estavam no encontro. Destaque ainda para os deputados da região, Moisés Diniz (PC do B) Jenilson Leite (PCdoB) e Jesus Sérgio (PDT).

Indicação

O senador Sérgio Petecão também se mobilizou pelos cargos federais em oferta. Conseguiu emplacar o ex-vereador Pedrinho Oliveira na direção regional da Anatel. Mais um local de poder do PSD.

Amazonas

Enfim, decide-se hoje em Manaus quem será eleito governador. As pesquisas mostram favoritismo claro de Amazonino Mendes sobre o senador Eduardo Braga. Amazonino tem o apoio do ex-governador Omar Aziz, em troca do compromisso de reciprocidade na eleição do ano que vem.

Filiação

O PSB acreano prepara-se para receber a filiação da chefe da Casa Civil, Márcia Regina, cotada para ser suplente de senador na chapa de Ney Amorim. Bem que o PHS tentou chamar Márcia para a legenda, fez até um café da manhã, mas a maior estrutura do PSB decidiu a parada.

Emendas

Gladson Cameli anunciou ontem a liberação de R$ 5 milhões em emendas diversas, com ênfase em Saúde, para quinze municípios do Acre.

Marketing

O senador garantiu que já tem selecionada três equipes de marketing, de atuação nacional, para sua campanha, uma delas, a mesma que está fazendo a campanha de Amazonino em Manaus. E elas já vão começar a se empenhar no planejamento das ações.

Profissionalismo

Sem profissionalismo, não se chegará a lugar nenhum. É preciso lembrar que a Frente Popular tem a competência e o conhecimento da Companhia de Selva, especialista em Acre e em ganhar eleições.

Expointer

Fazendeiros e criadores acreanos se preparam para a viagem até a Expointer, no Rio Grande do Sul, onde pretendem conhecer as mais modernas tecnologias e recomendações para o desenvolvimento da pecuária.

Tecnologia

Como exemplo da importância da tecnologia, há propriedades que multiplicam por 10 a capacidade produtiva das fazendas. E muitas dessas técnicas podem e devem ser aplicadas no Acre.

INSS

O Acre tem cerca de 2,4 mil pessoas aposentadas por incapacidade pelo INSS. Agora, a partir dessa próxima semana, elas terão que passar por perícia do instituto. As informações são de que os critérios estão bem rígidos e muita gente está perdendo os benefícios.

Escândalos

O ministro Blairo Maggi, da Agricultura, está na testa de um escândalo de corrupção sem precedentes no Mato Grosso, que o ministro Luiz Fux, do STF classificou de monstruoso. Impressiona ver pessoas, autoridades embolsando magotes de dinheiro, que chegam a cair no chão.

Agentes

A coluna se solidariza com os agentes penitenciários pela morte de um de seus colegas, fato triste e lamentável, que merece ser repudiado por todos, Só não dá o direito de ações sem controle e sem autorização, como a ameaça de barrar visitas nos presídios. Isso gera insegurança e em nada colabora para a paz social.

Prisões

Mais um fim de semana em que a polícia sai às ruas e enfrenta com decisão o crime organizado. Não adianta tentar fazer sensacionalismo com essa ou aquela ação de bandidos, que acontecem no Acre e em todo o país. O importante é que a polícia está atenta, faz sua parte e deve ser valorizada pelos acreanos.

Mal-estar

Quem anda criando mal-estar nas reuniões da oposição é o pretenso candidato a deputado Major Ulisses. São muitas as críticas ao seu estilo nervoso, que chega a ser arrogante, incluindo socos na mesa. Muitas críticas de gente influente na coligação.

Exército

Mal-estar na solenidade do Dia do Soldado, no 25 de agosto. Autoridades militares não economizaram críticas à situação de penúria da tropa. A falta de dinheiro é tão grande que sequer o tradicional coquetel aconteceu. A cerimônia foi a seco mesmo, aqui no Acre e em Manaus.

Críticas

O Comandante do Exército, General Eduardo Dias da Costa Villas Boas não esconde o clima de revolta da caserna. A tropa está estática, sem condições operacionais, sem poder fazer as operações necessárias, sem poder sequer proteger as fronteiras como seria desejável.

Definidos?

É até possível que, com a viagem ao Vale do Envira neste fim de semana, a Frente Popular do Acre esteja fechando a chapa majoritária com os dois candidatos ao senador Jorge Viana e Ney Amorim e Marcus Alexandre postulante ao governo do Acre. O que sugere isso são as imagens.

É hoje

O movimento Vem Pra Rua está convocando, sozinho, uma nova manifestação para este domingo, 27, contra a proposta de criação de um fundo público para custear as campanhas eleitorais do ano que vem. O VPR criou o Mapa Contra o Fundo Eleitoral, uma colcha de retalhos que mais confunde que esclarece.

Fundão

Dizem que a bancada do Acre teria fechado questão contra o fundo, mas não é isso que o mapa do Vem Pra Rua mostra. Os três senadores ainda estão indecisos, diz o VPR – e quatro deputados (César Messias, Moisés Diniz, Flaviano Melo e Jessica Sales) também não teriam definido nada sobre o fundo.

Muro

A favor, segundo o mapa do Vem Pra Rua, estariam os deputados Leo de Brito e Major Rocha mas este último tem dito que o VPR está equivocado. Se esse levantamento não é confiável, que os citados cobrem do movimento publicação do real posicionamento. Mas, os parlamentares gostam demais de ficar em cima do muro –ou de transparecer que assim estão.

Asseguram

Entretanto, o Vem Prá Rua não tem se mostrado um movimento capacitado e idôneo a falar pelos deputados. Os parlamentares acreanos dizem estar unidos contra a medida e por ora não há porque não acreditar nisso.

Ouro

Em vídeo veiculado na internet a ex-senadora Marina Silva, porta-voz da Rede, chamou de “negociata” o decreto assinado por Michel Temer na quarta-feira, extinguindo a Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca). Trata-se de uma área de cerca de 47 mil quilômetros quadrados entre o Pará e o Amapá. Embora traga ”cobre” no nome, é rica especialmente em ouro. Estava fechada à mineração havia 30 anos. Agora, poderá ser explorada pela iniciativa privada.

Recursos

“Antes, a gente fazia decreto para criar unidades de conservação e terra indígena, para proteger os recursos naturais”, disse Marina. “Agora, desde 2014, estão fazendo decretos para acabar com aquilo que foi criado nos governos anteriores”, completou ela, que é candidata derrotada à Presidência da República em 2014.