Superintendência local do MAPA foi desautorizada a falar sobre polêmica do peixe

O Secretário Nacional de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura MAPA, Luiz Eduardo Pacífico Rangel, será, a partir de agora, a única pessoa dentro do órgão, que irá falar sobre a polêmica com a Peixes da Amazônia.

O superintendente do MAPA no Acre, Luziel , disse no último sábado, que por orientação nacional, ele não mais irá emitir declarações referentes ao problema.

Por telefone, Rangel disse que na segunda feira (28), o Ministério vai emitir nota institucional abordando toda situação e pontuando os itens individualmente.

Luziel confirmou que o governo do estado denunciou o convênio existente com o órgão e retirou os servidores públicos do estado cedidos ao Ministério.