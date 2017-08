Domingo será de céu encoberto e com muito calor

Com sol entre nuvens, Rio Branco pode ter pancadas de chuvas em áreas isoladas, hoje, tendo uma temperatura máxima de 36 graus e a mínima de 23 graus. Os dados são do site clima tempo.

A expectativa é que segunda-feira de chuvas deve se repetir, com a temperatura chegando a máxima de 34 graus e a mínima de 26 graus. As previsões apontam para a incidência de raios em boa parte da Região Amazônica.

O tempo um pouco nublado não amenizará o calor e as chuvas ainda não são suficientes para refrescar o dia.

Em entrevista realizada no começo do mês o professor do departamento de ciência da natureza da Universidade Federal do Acre (Ufac), Alejandro Fonseca, afirmou que a transição do verão para o inverno amazônico é em setembro e que agosto podem existir algumas precipitações.

Mesmo com as chuvas, o clima seco continua resultando em queimadas urbanas e florestais, cenário que deve mudar em outubro.

Enquanto não há mudança no tempo, o governo do Estado já publicaram decretos de emergência em três cidades, sendo Rio Branco, Porto Acre e Brasileia devivo ao baixo nível do rio Acre que chegou a 1,98 metro, apenas na capital. Cruzeiro do Sul também decretou situação de emergência devido o baixo nível do rio Juruá. O problema é associado a dificuldade de abastecer as casas de água tratada.

Freud Antunes