Banda larga fixa no Acre cresce 11,09% em 12 meses

O volume de novos clientes que utilizam o serviço de banda larga fixa (internet com maior velocidade) no Acre aumentou 0,99% entre junho e julho deste ano. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

De acordo com os dados públicos, foram 577 usuários a mais, chegando a um total de 59.083 consumidores. A alta na quantidade de usuário de maio e junho chegou a 1,47%, representando uma retomada no aumento em número de clientes depois de uma série de quedas em 2016.

Na variação dos últimos 12 meses, o Estado teve um crescimento de 11,09%, contabilizando 5.899 novos consumidores.

O Acre ficou na 10ª posição entre os Estados brasileiros, caindo sete posições em comparação com o mês anterior. O Amapá apresentou o melhor resultado, chegando a ter uma alta de 5,15%.

Na comparação, Minas Gerais teve o pior resultado, registrando uma queda de assinantes de -1,12%, seguido por Pernambuco, que teve uma retração de -0,18%.

Em todo o Brasil foram 156.483 novos clientes em julho, um aumento de 0,0,56% se comparado ao mês anterior.

Os provedores regionais de banda larga fixa lideraram o crescimento percentual do serviço nos últimos 12 meses, com 989.440 novos contratos (+37,17%). No entanto, em relação ao mês de julho de 2017 quando comparado com junho deste ano, o maior crescimento foi registrado pela prestadora Tim com a entrada de 11.476 assinantes em julho de 2017 (+3,13%).