Governo chega à entrega de 13 mil habitações

Foi uma manhã que ficará marcada na memória de cerca de mil pessoas que receberam neste sábado, 26, as chaves de 217 casas do conjunto habitacional Cidade do Povo, em uma grande solenidade comandada pelo governador Tião Viana.

Com essa entrega, o governo do Estado alcança a marca de 3.348 habitações entregues só na Cidade do Povo, que faz parte do programa federal Minha Casa Minha Vida, todas a custo zero para famílias moradoras de áreas de risco em Rio Branco, num investimento de R$ 350 milhões até agora.

Além disso, Tião Viana chega a impressionante marca de quase 13 mil casas entregues só em seu governo, o maior repasse de moradias populares da história do Acre.

“É uma vida nova porque agora tem uma nova casa no destino dessas pessoas. São mais mil moradores hoje aqui que terão novos caminhos para descobrir. Eles saem de áreas destruídas por um inverno rigoroso e agora vêm pra uma área com equipamentos públicos e insfraestrutura. Aqui fica a esperança e a luta por um mundo melhor”, conta o governador.

Vida com dignidade

Todos os beneficiários das casas na Cidade do Povo são moradores de áreas de risco que tinham suas casas atingidas regularmente pelas enchentes do Rio Acre, e que acabaram tendo suas moradias interditadas. Essas famílias saem do aluguel social ou casas de parentes para poder realizar o sonho da casa própria.

Gente como Maria Lúcia de Oliveira, dona de casa, mãe de oito filhos e com três netos. Antiga moradora do bairro Ayrton Sena, ela teve sua casa interditada e agora se prepara para a mudança tão esperada para a Cidade do Povo. “Eu tô desde 2010 no aluguel social com o governo pagando. Mudar pra cá vai ser muito bom, porque finalmente vou ter minha casa. já tô pesando no futuro em aumentar. Não tem alagação. Aqui é melhor”.

Moradora da Cidade do Povo já há dois anos, Maria de Fátima Albuquerque vivia antes no bairro Preventório. Agora, ela comemora as grandes mudanças que teve. “Tudo pra mim hoje é felicidade. Eu morava num canto que eu já estava com medo do barranco cair e levar minha casa com tudo dentro. Mas eu ganhei esse lar aqui, com conforto para mim e meus filhos”.

E Maria de Fátima estava justamente dando as boas vindas a amiga Karina Lima das Chagas, que carregava a pequena Luiza no colo. Karina irá se para mudar para a Cidade do Povo entre as 217 casas novas entregues e não esconde a felicidade: “É um sonho realizado. Estou esperando a minha casa há mais de dois anos e agora tô muito feliz. Vou me mudar com as minhas filhas e nada, nem ninguém, vai me tirar de lá”.

Muito além das casas

Com esta entrega, a Cidade do Povo passa a abrigar hoje cerca de 15 mil pessoas. O projeto habitacional idealizado pelo governador Tião Viana foi construído com o propósito de criar um bairro funcional e pleno de serviços públicos para seus moradores.

Recentemente, o governo entregou para a prefeitura um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) no bairro, além de diversos outros empreendimentos. E já estão disponíveis à população o Mercado Público Municipal, uma escola de ensino médio, duas escolas de ensino fundamental, duas creches, uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), um terminal de transporte coletivo, duas Praças da Juventude, 11 praças esportivas, uma Unidade Básica de Saúde, três postos policiais e um abrigo para as viaturas.

Ainda estão em construção duas creches, a Escola de Serviços Campos Pereira, outra escola de 12 salas de aula, Escola de Gastronomia e, em breve, devem começar as obras da delegacia da Cidade do Povo. Os próximos passos se darão com a licitação de 284 lotes para venda a servidores públicos e elaboração do edital para venda de outros 300 lotes.

A secretária de Habitação, Janaína Guedes, completa: “Hoje foi a melhoria na vida de 217 famílias que já estão com tudo organizado e já podem se mudar. A próxima etapa será a construção das casas para servidores públicos”.