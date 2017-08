Em uma única abordagem, Polícia Militar prende quatro foragidos da justiça

Uma abordagem realizada por uma guarnição do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1°BPM) resultou no cumprimento de quatro mandados de prisão. O fato aconteceu durante patrulhamento de rotina na tarde desta sexta-feira, 25, no bairro Papoco.

Segundo os militares, a prisão dos quatro foragidos se deu durante uma abordagem a várias pessoas em situação suspeita, na Rua Marechal Rondon.

Entre os abordados estavam Donizete Martins da Silva, 23 anos, conhecido como “Miolo Mole”, Juarez Balbino da Cruz, 37 anos, Said Mamed de Aquino, 28 anos, e Tiago Antônio Alencar Cardoso, 29 anos, todos com mandado de prisão em aberto.

Ainda de acordo com os policiais, os envolvidos já foram presos por diversos crimes, como furto e roubo qualificado, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação entre outros.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla) e, posteriormente, o quarteto deve ser conduzido ao complexo penitenciário de Rio Branco.

Assessoria PM