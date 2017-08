Seop lança edital para atividade comercial em espaço público no Parque Tucumã

Os interessados em participar do procedimento de chamamento público, por meio de permissão onerosa, de um espaço público destinado para atividade comercial de lanches naturais podem enviar suas propostas para a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (Seop) até o dia 30 deste mês.

O referente espaço fica localizado no Parque Tucumã, próximo à Usina de Arte, em Rio Branco e o valor mensal para ocupação está estipulado em R$ 300, que será reajustado pelo IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

“O novo permissionário terá que efetuar algumas adequações e reformas no espaço público, porém o valor investido pelo será abatido no valor do aluguel”, informa o titular da Seop, Átila Pinheiro.

Para melhorar as comodidades dos usuários do Parque Tucumã, o gestor ressalva que estão sendo executadas obras de construção de 2,4 quilômetros de pista exclusiva para caminhada, recuperação de sombreadores e da parte elétrica.

“Cerca de 90% dos serviços já foram concluídas, num investimento de R$ 1,4 milhão nas revitalizações dos trechos entre os bairros Tucumã e Rui Lino e na área que fica ao lado da BR-364 e interliga o conjuntos Universitário e Ipê. Com essas intervenções, toda a extensão do parque receberá um número maior de frequentadores”, informa Pinheiro.

O envelope contendo a documentação de habilitação e propostas com a descrição dos serviços e produtos ofertados no quiosque deve ser entregue nos horários da 7h30 às 12h30 e 14h30 às 17h30 na sede da Seop, que fica na Via Chico Mendes, 805, Segundo Distrito.

O edital completo também poderá ser retirado na instituição. Outras informações serão repassadas pelo telefone (68) 3212-6535