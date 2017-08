Confira os resultados da rodada e a tabela atualizada

Ofim de semana contou com oito partidas válidas pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2017. No sábado (26), tivemos dois confrontos: o Fluminense perdeu para o Vasco por 1 a 0 no Maracanã, enquanto o líder Corinthians foi derrotado em casa pelo lanterna Atlético Goianiense, pelo mesmo placar do clássico carioca.

No domingo (27), outros seis duelos foram disputados. O grande destaque foi o clássico paulista “Palmeiras x São Paulo”, jogado no Allianz Parque. O Verdão venceu o Tricolor por 4 a 2 e complicou a vida do rival, que segue na Zona de Rebaixamento.

Já a corrida pela artilharia tem Jô e Henrique Dourado na ponta, com 12 gols cada.

Confira abaixo os resultados da rodada do Brasileirão no fim de semana, a tabela atualizada da competição e a artilharia:

Sábado – 26.8

Fluminense 0 x 1 Vasco

Corinthians 0 x 1 Atlético-GO

Domingo – 27.8

Flamengo 2 x 0 Atlético Paranaense

Palmeiras 4 x 2 São Paulo

Bahia 1 x 2 Botafogo

Ponte Preta 1 x 2 Atlético-MG

Cruzeiro 1 x 1 Santos

Avaí 1 x 0 Chapecoense

CLUBE – JOGOS – PTS

1 CORINTHIANS 22 50

2 GRÊMIO 21 40

3 SANTOS 22 38

4 PALMEIRAS 22 36

5 FLAMENGO 22 35

6 CRUZEIRO 22 31

7 BOTAFOGO 22 31

8 ATLÉTICO PR 22 30

9 FLUMINENSE 22 30

10 SPORT RECIFE 21 29

11 ATLÉTICO MG 22 29

12 VASCO DA GAMA 22 28

13 PONTE PRETA 22 27

14 BAHIA 22 26

15 CORITIBA 21 26

16 CHAPECOENSE 22 25

17 AVAÍ 22 25

18 SÃO PAULO 22 23

19 VITÓRIA 21 22

20 ATLÉTICO GO 22 18

ARTILHARIA

JOGADOR – GOLS

1 HENRIQUE DOURADO (Flu) 12

2 JÔ (Corinthians) 12

3 LUCCA (Ponte) 10

4 ANDRÉ (Sport) 9

5 ROGER (Bota) 7

6 SASSÁ (Cruzeiro) 6

7 HERNANES (São Paulo) 6

8 FERNANDINHO (Grêmio) 6

9 THIAGO NEVES (Cruzeiro) 6

10 DIEGO SOUZA (Sport) 6