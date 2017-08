Programa Jovem Aprendiz chega a 100 alunos de Cruzeiro do Sul

Mais de 100 estudantes da escola Dom Henrique Ruth, de Cruzeiro do Sul, já começaram nesta semana as aulas do programa Jovem Aprendiz no Trânsito, atividade extracurricular que oferece curso teórico com o objetivo de formar motoristas.

O projeto, que forma condutores mais conscientes pelo respeito às leis de trânsito, tem origem numa ação conjunta entre Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE).

Na aula inaugural, com a participação do diretor-presidente do Detran, Pedro Longo, e com o secretário de Educação, Marco Brandão, a comunidade cruzeirense teve a oportunidade de saber mais sobre o Jovem Aprendiz.

“Nós, do Detran, ficamos satisfeitos porque projetos como esse e outros como o Detran Amigo, por exemplo, aproximam o órgão da população. Muitos veem o nosso órgão como aquele que multa, o que arrecada, mas o que mais gostamos de fazer não é isso. É educar e salvar vidas”, ressaltou Longo para uma plateia de adolescentes, professores e coordenadores pedagógicos.

As aulas terão carga horária de 90 horas e são completamente gratuitas. A dinâmica do curso também é diferente da praticada nas autoescolas, segundo explica Eberson Maia, instrutor do programa.

É que, ao contrário do que se pensa, os alunos não estão em processo de habilitação, mas quando fizerem 18 anos, estarão isentos do custos teóricos, sem a necessidade de serem submetidos novamente a essa etapa.

“Eles já ingressam no prático e quando esse momento chegar estarão mais seguros e conscientes sobre a legislação. Esse é o nosso objetivo”, explica Maia. A atividade é prevista em resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o Contran.

Marco Brandão, por sua vez, ressaltou o compromisso da SEE com uma Educação de qualidade e inclusiva. “Programas como o Jovem Aprendiz permitem que nossos alunos desenvolvam uma cultura de responsabilidade no trânsito, o que é fundamental para que tenhamos cidadãos conscientes de seu papel na sociedade”, disse o secretário.

Em Rio Branco, os estudantes que participam do programa Jovem Aprendiz em 2017 foram selecionados das escolas Barão do Rio Branco, Henrique Lima, Heloísa Mourão Marques, Clícia Gadelha, Pedro Martinello, João Aguiar, Leôncio De Carvalho, Raimunda Pará e Lourival Pinho.