Estado do Acre tem apenas uma vaga em nova etapa do Mais Médicos

Acre tem apenas uma vaga para a nova etapa do programa Mais Médicos. O resultado do edital de reposição do programa, que encerrou as inscrições no último dia 22 deste mês, foi divulgado pelo Ministério da Saúde neste sábado (25). De acordo com a publicação, a vaga para o estado do Acre fica no Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Juruá.

Ao todo, mais de 1,9 mil médicos que obtiveram a inscrição validada pelo órgão disputaram mais de 1,4 mil vagas. O nome do médico que foi selecionado para atuar no Dsei Alto Juruá foi divulgado no site do Ministério da Saúde.

Conforme o edital, o médico que não confirmar o interesse na vaga vai ser excluído da seleção e a vaga volta a ser disponibilizada pela coordenação do programa.

As vagas foram disponibilizadas após o órgão realizar três chamados de médicos brasileiros com registro no país, que tem prioridade. Com informações G1.