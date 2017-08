Saúde promove atividades em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Fumo

O Dia Nacional de Combate ao Fumo é celebrado no dia 29 de agosto, próxima terça-feira. E para ajudar a reforçar as ações nacionais sobre os prejuízos que o tabaco, principal causa de morte evitável no mundo, pode causar à saúde, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), por meio do Departamento de Atenção Primária, Políticas e Programas Estratégicos (DAPE), e Divisão de Doenças Crônicas, promove uma série de atividades em alusão à data.

Com o tema “Cigarro Mata”, equipes de saúde estarão na Central de Serviços Públicos (OCA), a partir das 8h30, promovendo atividades de sensibilização e orientação quanto aos riscos de fumar e os benefícios de uma vida saudável sem tabaco.

Também haverá aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, aplicação do teste de dependência à nicotina de Fagerström, orientações sobre o consumo de álcool e outras drogas, além de palestras sobre o tema para os servidores da OCA.

Dados da Vigilância sobre Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), revelam que o número de pessoas que fumam diminuiu 11% desde 2006 na capital acreana, passando de 21% para 10% da população de Rio Branco.

O consumo dos derivados do tabaco é responsável por quase 200 mil mortes por ano no Brasil e seis milhões de mortes no mundo, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

“Antes de tudo, é preciso tomar a decisão de parar de fumar. Depois vem o tratamento e acompanhamento, que hoje é possível e acessível na rede pública. A luta contra o tabagismo é diária. Tivemos algumas conquistas nesse sentindo, com campanhas e criação da Lei Antifumo, que proíbe fumar em locais fechados, e parcialmente fechados, como restaurantes, escolas e universidades”, destaca a técnica da Divisão de Doenças Crônicas da Sesacre, Silene Nunes.

Na capital, várias unidades de saúde nas regionais implantaram o Programa Nacional de Controle do Tabagismo e oferecem tratamento gratuito na rede pública para quem estiver interessado em parar de fumar, entre elas, a Policlínica Tucumã, Hospital das Clínicas e a Policlínica Barral y Barral.