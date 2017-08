Acre faz dois transplante de rins em menos de 24 horas

Uma longa jornada de diálise, técnica que substitui de forma parcial algumas das funções dos rins, dois anos de espera na fila por um transplante, até que uma nova oportunidade de vida surge. E ela vem não apenas para um paciente, mas dois, cujas histórias se assemelham e a conquista por um transplante de rim chega no mesmo dia.

Os procedimentos foram realizados durante a madrugada e a manhã desta segunda-feira, 28. Oriundos de um mesmo doador de 45 anos, morto no sábado, 26, vítima de traumatismo cranioencefálico, em Xapuri, foram retirados os dois rins que beneficiaram os dois homens, de 40 e 54 anos.

A Central Transplantes fez o primeiro contato com a família, que autorizou a doação. A retirada dos rins foi feita na tarde de domingo, 27. Desde a sua implantação, há 10 anos, a central no Acre vem avançando de forma significativa, mudando a história de vida de centenas de pessoas que saíram da fila de espera por um doador compatível.

O Acre já realizou mais de 600 transplantes. No Hospital das Clinicas (HC) já foram realizados 304 transplantes de órgãos, além dos mais de 300 pacientes que receberam órgãos transplantados em outros estados via Tratamento Fora de Domicilio (TFD), por meio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Com os dois procedimentos, realizados com sucesso no Hospital das Clinicas, em Rio Branco, o Acre contabiliza 32 transplantes realizados só neste ano, sendo 17 de córnea, seis de rim e nove de fígado.