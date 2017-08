Fecomércio/AC e Receita Federal realizam apresentação de novo programa de regulamentação tributária

Com o objetivo de esclarecer empresários do comércio e contadores, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio/AC), em parceria com a Receita Federal do Acre, realiza a apresentação do novo Programa Especial de Regularização Tributária (PERT). O evento será realizado nesta terça-feira, 29, às 15 horas, no auditório da Fecomércio/AC, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 2.473, Bosque.

A ideia é levar, aos comerciantes e empresários, todo o conhecimento necessário acerca das mudanças ocorridas nos últimos tempos e trazer, ainda, uma maior proximidade da instituição.

A intenção, também, é elucidar os comerciantes e contadores quanto às mudanças legislativas relacionadas ao novo Refiz, levando a quem trabalha diretamente com o comércio os devidos esclarecimentos. A palestra será ministrada por um auditor fiscal da Receita Federal, Francisco Carlos Oliveira da Cruz, que deve tirar todas as dúvidas relacionadas ao tema dos empresários.