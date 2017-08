Grande Final do FEC revela talentos das cinco regionais acreanas

A festa que marcou a grande final do Festival Estudantil da Canção (FEC) mostrou a diversidade de talentos das escolas dos 22 municípios do Estado. Foram 31 finalistas, divididos entre as regionais do Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Envira e Juruá, que se revezaram no palco tentando alcançar as primeiras posições.

E no fim da noite foram revelados os seis vencedores na categoria autoral e intérprete. Na modalidade intérprete, o primeiro lugar ficou com a estudante Aryane Feitosa, de Feijó, o segundo com Anita Lima, de Tarauacá, e o terceiro o jovem Lucas Silva, de Senador Guiomard.

Já na autoral, o prêmio do primeiro lugar foi para os estudantes Dennis e Douglas, de Rio Branco, o segundo para Tauana Santos, de Rodrigues Alves, e o terceiro para Eline Silva, de Tarauacá.

Em ambas as categorias, o prêmio foi de R$ 4 mil para o primeiro colocado, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro, totalizando R$ 18 mil só em premiação.

A feijoense Aryane Feitosa, vencedora na categoria intérprete, disse ter ficado impressionada pela colocação e contou o que vai fazer com o prêmio. “Me sinto uma privilegiada, porque no meio de tantos talentos eu fiquei em primeiro lugar. E como gratidão vou doar parte do prêmio para minha igreja.”

O FEC é o maior movimento cultural estudantil do estado e tem revelado talentos da terra em diferentes áreas artísticas e culturais. O encerramento da edição deste ano foi realizado neste domingo, 27, na Concha Acústica, no centro da capital.

“O FEC, é um dos eventos mais prestigiados da comunidade estudantil. Reúne vários estudantes, de diferentes escolas da capital e do interior na busca de novos talentos em diversas categorias em torno da música e cultura local”, ressaltou Evaldo Viana, secretário adjunto da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE).

O evento foi promovido pelo governo do Acre, por meio da SEE, Assessoria Especial da Juventude e Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour (FEM), em parceria com a prefeitura de Rio Branco.