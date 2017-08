Marina: ‘Amazônia foi colocada nas negociatas de Temer no Congresso’

Marina Silva criticou o decreto assinado pelo presidente Michel Temer, na última terça-feira (22), extinguindo a Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca). Em vídeo postado nas redes sociais, a presidenciável também diz que a “reedição do decreto pelo governo não tem como objetivo revogar a extinção da Renca, mas legislar sobre a exploração mineral da região”. “Para que ninguém se engane, o problema permanece, a reserva continuará extinta”, destacou.

Nessa segunda-feira (28), o Palácio do Planalto informou que o governo federal editará um novo decreto para descrever, de forma mais detalhada, como será extinta a reserva. A decisão foi anunciada após as repercussões negativas que a medida, tomada na semana passada, gerou entre ambientalistas, celebridades, a sociedade em geral e até na mídia internacional. As informações são da Agência Brasil.

De acordo com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, a edição do decreto vai esclarecer ponto a ponto a extinção da reserva, de forma a preservar as reservas indígenas e de conservação existentes na região, bem como impedir a exploração de minérios de forma ilegal na área.

Para isso, o decreto assinado, na semana passada, será revogado, informou o Planalto. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, também se pronunciou e disse que a atitude foi tomada após a “confusão” gerada, com diferentes interpretações, sobre o que seria extinto.

“Foi entendido pela maioria da sociedade que estávamos afrouxando as regras contra desmatamento da Amazônia, que estaríamos abandonando a Amazônia. E isso não corresponde à realidade, pelo contrário”, disse.

Já Marina Silva destacou a necessidade de proteger os recursos naturais. “Se não tivermos visão estratégica quanto à proteção e ao uso sustentável dos nossos recursos naturais, vamos comprometer o futuro do país. A Amazônia foi colocada nas negociatas do presidente Temer com o Congresso”, disparou a política e ambientalista.