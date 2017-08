Prorrogadas até o dia 11/09 inscrições para o concurso de fotografia

A Prefeitura de Rio Branco prorrogou para o dia 11 de setembro o encerramento das inscrições para o Concurso de Fotografia “Um Olhar Sobre Rio Branco em seus 135 anos”, que já tem 75 inscritos e, para cumprir o formato idealizado de publicação em livro oficial comemorativo ao aniversário da cidade, o ideal é que esse número alcance 130 imagens. “De modo que não seja necessário recorrer ao acervo de fotos da Prefeitura para compor a publicação, mas que as imagens sejam todas dos participantes do concurso. Por isso, resolvemos dar mais prazo para que as pessoas participem”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Aberson Carvalho.

As inscrições podem ser feitas no portal da Prefeitura de Rio Branco (riobranco.ac.gov.br), onde o interessado também acessa o edital do concurso. Promovido pela Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Fundação Garibaldi Brasil e Departamento de Comunicação, o concurso conta com a parceria do Instituto Acreano de Imagens (IAI) Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre (SINJAC) e busca valorizar os trabalhos fotográficos produzidos com câmera convencional ou celular que contemplem os temas de cultura, patrimônio histórico, meio ambiente e o cotidiano da capital do Acre.

As melhores imagens ganham premiação em dinheiro, troféu, certificado de participação e inclusão da fotografia em publicação oficial que será lançada no aniversário da cidade, em dezembro. O 1º lugar ganha R$4.000,00 e fotos no livro comemorativo aos 135 anos de Rio Branco. O 2º colocado leva R$2.000,00 e também tem os mesmos benefícios do vencedor; o 3º, R$1.000,00 mais benefícios anteriores. O livro contemplará fotos além dos premiados: são 135 imagens que serão escolhidas pelo júri para participar da obra. “A premiação é boa, a proposta do livro é super legal e eu convido a todos que participem desse concurso”, concluiu o secretário Aberson Carvalho.

PRORROGAÇÃO – EDITAL DO CONCURSO DE FOTOGRAFIAS com Temática “Olhar sobre Rio Branco nos seus 135 Anos”

Da Assessoria