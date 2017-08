O Brasil tem 15 milhões de lares com pessoas desempregadas

Parece que a maior crise econômica da história do país ainda não tem data para acabar. Segundo levantamento feito a pedido do Valor, no segundo trimestre deste ano, o Brasil tinha 15,2 milhões de lares onde ninguém trabalhava, 2,8 milhões a mais do que no mesmo período de 2014.

O número significa que um em cada cinco domicílios (21,8% do total) não tinha renda proveniente de trabalho formal ou informal.

De acordo com o IBGE, 2,6 milhões de pessoas perderam seus empregos entre o fim de 2014 e o segundo trimestre deste ano. Nesse período, a taxa de desemprego nacional passou de 6,5% para os atuais 13% da força de trabalho.

O levantamento foi pelo Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade (Iets) e da Oportunidades, Pesquisa e Estudos Sociais (OPE Sociais), a partir dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).