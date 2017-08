McGregor deixa aberta possibilidade de fazer mais lutas de boxe

Aatuação surpreendente de Conor McGregor no combate contra Floyd Mayweather, mesmo com a derrota, mexeu com a cabeça do irlandês, que não descarta a possibilidade de fazer mais lutas de boxe no futuro.

“Eu me diverti muito nessa luta. Tenho muitas opções no MMA e tenho certeza de que muitas opções aparecerão no boxe. Neste momento sou um ‘agente livre’. O meu nome está no ringue. Verei o que vem depois, mas estou aberto. Amo competir, amo uma boa luta e hoje acredito que a luta contra o Floyd foi muito boa. Não posso dizer exatamente o que vem depois, mas alguma coisa virá”, disse, segundo o Combate.

“Eu curti a luta, foi ótima. A pessoas ficam me perguntando sobre o que vem depois, mas é continuar estudando e aprendendo. Eu já estudei praticamente todo mundo dos esportes de contato. Vou voltar a treinar jiu-jítsu, wrestling, voltar a praticar meus chutes, e aí veremos o que vem depois. Sou jovem, estou revigorado e pronto. Agora só quero ir para a minha festa, tirar fotos e me mandar daqui. Depois eu vejo o que fazer”, finalizou.