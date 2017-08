Amigo da onça tenta matar amigo por ciúmes de esposa

Na noite dessa segunda-feira 28, estava rolando uma bebedeira na casa do Marcelo Almeida de 31 anos, no bairro João Eduardo I, na rua Santo Antônio, quando por volta das 22h, começou uma discussão motivada por ciúmes do melhor amigo do Marcelo.

Segundo o amigo, Marcelo estava dando em cima da sua esposa, foi quando Marcelo argumentou que a companheira dele era muito feia e não merecia nem elogios, foi quando o marido revoltado quebrou uma garrafa, e com um gargalo na mão desferiu um golpe na axila esquerda.

Depois de tentar contra a vida do Marcelo, o amigo da onça se evadiu do local levando a mulher pivô da discussão. A ambulância 01 foi acionada e conduziu Marcelo para o Pronto Socorro de Rio Branco, de acordo com os médicos, Marcelo não corre risco de morte.

Policiais Militares do 3º Batalhão, estiveram no local colhendo mais informações para tentar prende o amigo da onça, mas até o fechamento dessa matéria o mesmo ainda não tinha sido preso.

Selmo Melo