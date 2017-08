Acre tem redução de 42% no número de acidentes com vítimas fatais

Acre reduziu em 42% os acidentes com vítimas fatais entre janeiro e julho de 2017 em comparação com o mesmo período do ano passado. As estatísticas são do Detran-AC.

A quantidade de acidentes caiu de 38, nos primeiros sete meses de 2016, para 22 neste ano, de acordo com o levantamento. Junho foi o mês com mais casos, sete ao todo, que resultou na morte de oito pessoas.

O Detran-AC apontou ainda que o total de vítimas fatais também diminuiu, caindo de 41 para 25, um decréscimo de 39% entre os dois anos pesquisados. Os casos não incluem os registros feitos em rodoviais federais.

O diretor-geral do Detran-AC, Pedro Longo, atribuiu os resultados às ações educativas e conscientização do motorista. Porém, o gestor reforçou que ações continuariam a ser feitas, como revitalização de ruas, recuperação de semáforos e aquisição de radares. Com informações G1.