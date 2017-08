Prefeitura segue com manutenção de vias na capital

Levando melhorias às ruas da capital, todos os dias, dez equipes da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB) executam serviços de manutenção e recuperação de vias em diversos bairros. Dentre os serviços realizados estão a recuperação asfáltica, drenagem e terraplanagem.

Montanhês, Wanderley Dantas, Village Maciel, Jardim Europa, João Eduardo e Quixadá recebem, esta semana, serviços de pavimentação asfáltica. No João Eduardo as ruas São Raimundo, Santa Maria, Vera Cruz e Mauá estão recebendo ações de tapa-buraco e recapeamento de vias.

“Começamos na sexta-feira, 25, com os trabalhos no João Eduardo e amanhã terminamos a rua São Raimundo”, conta Eduílson Ferreira, chefe de campo da EMURB que supervisiona o serviço. Segundo Eduílson cerca de 24 toneladas de asfalto são trabalhadas diariamente no trecho.

De acordo com o diretor técnico da EMURB, engenheiro José Carlos, os bairros: Monta nhês, Universitário, Jardim Europa e Habitar Brasil recebem, esta semana, serviços de terraplanagem e drenagem.

A programação de serviços de limpeza e manutenção de vias, realizados pela SEMSUR e EMURB, respectivamente, é atualizada e disponibilizada diariamente no site da prefeitura. Assim é possível saber onde as equipes estão atuando e quais ações estão sendo realizadas, simultaneamente nos bairros de Rio Branco.