Dilma lembra ‘Um ano de golpe e destruição de direitos’

Aex-presidente Dilma Rousseff usou suas redes sociais para lembrar do seu pronunciamento, no dia 29 de agosto de 2016, no Senado Federal, durante o processo de impeachment.

“Um ano de golpe, de destruição de direitos e de atentados à soberania nacional. Mas sempre na luta!”, escreveu a petista, ao compartilhar um texto intitulado “Agosto de 2016, Dilma avisa do desastre”.

Além de denunciar o que chama de “golpe contra a democracia e a Constituição”, o material destaca que Dilma advertiu, há um ano, que o que estava em jogo “era o futuro do País, a oportunidade e a esperança de avançar sempre mais”.

O plenário do Senado aprovou a saída da então presidente, por 61 votos favoráveis e 20 contrários, no dia 31 de agosto do ano passado.

Ela foi afastada sob a acusação de ter cometido crimes de responsabilidade fiscal – as chamadas “pedaladas fiscais” no Plano Safra e os decretos que geraram gastos sem autorização do Congresso Nacional, mas não foi punida com a inabilitação para funções públicas. Com isso, ela poderá se candidatar para cargos eletivos e também exercer outras funções na administração pública.