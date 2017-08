Mutirões realizam mais de 150 cirurgias em menos de 60 dias

Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Tarde de sábado, 19 de agosto. Quem chega à unidade de saúde estranha a grande movimentação de médicos e pacientes para um fim de semana.

Ao contrário do que se possa imaginar, o clima é de grande expectativa por parte dos pacientes, e a quebra da rotina da unidade de saúde tem um excelente motivo: é a realização de mais um mutirão de cirurgias promovido no município pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde.

Durante dois dias, uma equipe de 19 profissionais, entre cirurgiões, anestesistas, enfermeiros e pessoal de apoio realizou 44 cirurgias.

O mutirão, que faz parte do Plano de Cirurgias Eletivas, é um trabalho integrado da Central de Regulação do Hospital das Clínicas (HC) e do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Graças ao mutirão, esses pacientes, além de terem diminuído o tempo de espera para a cirurgia, não precisam se deslocar até Rio Branco para passar pelo procedimento, ficando mais próximos de casa e ao lado dos familiares.

É o caso de Taiúri dos Anjos, 28 anos, que aguardava uma cirurgia de retirada de vesícula que provocava intensas dores. “É muito bom este tipo de ação. Eu estou muito feliz porque nos momentos de crise chegava quase a desmaiar de dor. Agora vou fazer a cirurgia ao lado da minha casa. Só tenho a agradecer”, afirmou.

A mesma expectativa tinha Valdir Pereira, 52 anos. Ele veio de Manoel Urbano e era o próximo a ser operado de hérnia. “Isso é bom demais. Se não fosse este mutirão eu ia ter que ir para Rio Branco. Aqui, o médico disse que na segunda-feira, se tudo ocorrer bem, eu já tenho alta e volto para o meu município.”

Quem passou pelo procedimento é só alegria. Francisca Anaurí mora em Santa Rosa do Purus e havia passado poucas horas antes por uma cirurgia de vesícula. “É uma benção de Deus! Tinha dias que eu pensava que não ia resistir de tanta dor. Nem água eu conseguia beber. Agora é vida nova”, disse, emocionada.

Onze mutirões de cirurgias realizados entre julho e agosto

Além de Taiúri, Valdir e Francisca, outras 151 pessoas, segundo números da Central de Regulação de Cirurgias, foram beneficiadas com as cirurgias realizadas em onze mutirões em menos de 60 dias em Feijó, Sena Madureira, Brasileia, Senador Guiomard e também no Hospital das Clínicas (HC).

Para que o maior número de pacientes possa ser atendido durante um mutirão, é montada uma grande logística que garante a realização das cirurgias. No caso de Sena Madureira, foram montadas três salas de cirurgias que funcionaram de forma simultânea.

“Tecnicamente, o hospital João Câncio Fernandes nos oferece as condições para realizar as cirurgias. A equipe vem de Rio Branco e traz toda a medicação e os outros materiais necessários para os procedimentos. O maior beneficiário é o paciente, que é submetido a cirurgia perto de onde mora, próximo dos familiares, e isso proporciona um benefício muito grande na recuperação. Para nossa equipe, é uma satisfação muito grande vir aqui e realizar esses mutirões”, esclarece o médico Yotaro Suzuki, coordenador do programa.