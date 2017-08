Tião Viana abre curso de vigilância em saúde do trabalhador

Debatendo melhores condições para os trabalhadores acreanos, o governo do Estado, por meio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), realizou capacitação nesta segunda-feira, 28, em Rio Branco.

O governador Tião Viana abriu o evento, que teve apoio e participação do Ministério da Saúde. Com mais de um milhão de acidentes ocupacionais no Brasil todos os anos, a preocupação com essa área se torna uma prioridade da saúde pública.

"Precisamos transformar a vida do trabalhador em esperança, em caminhos", afirmou Tião Viana (Foto: Gleilson Miranda/Secom)

Para Tião Viana, é necessário criar um novo cenário na relação entre empregado e empregador, dentro das bases éticas e com uma pressão adequada nas atividades profissionais.

“Precisamos motivar as equipes, criar um ambiente de autoestima nas relações de trabalho. Assim, acreditar que é possível dar conteúdo à vida do trabalhador para ele sair de casa ao trabalho e voltar alegre, porque foi ético, foi sereno, teve acolhimento. O trabalhador cria, assim, o ambiente de paz e de muito valor ao seu contrato”, afirmou o governador.

O curso

O curso tem como principal missão fazer com que os profissionais da vigilância tenham condições de identificar se os trabalhadores em diversos setores estão seguindo as normas que garantem a qualidade do que é produzido e os protocolos de segurança.

“Promovemos aqui ações para agilizar a vigilância da saúde do trabalhador junto ao seu serviço, trazendo a promoção e a condição de saúde melhor para si”, afirma Rossy Ramos, gerente do Cerest. Ela pontuou ainda que o público alvo é quem atua nas áreas de saúde do trabalhador, vigilância sanitária e saúde ambiental, epidemiológica e demais profissionais do setor.

Gemil Júnior, secretário de Saúde, falou de quanto essa modalidade da saúde pública tem preocupado o Estado. “Sabemos que a LER [Lesão por Esforço Repetitivo] é a segunda maior doença que atinge o trabalhador. Temos também o estresse e a depressão. Por isso, este evento tem a importância de aproximar o governo de ações mais efetivas para cuidar da saúde de quem constrói este estado”, disse.

O Cerest é um estabelecimento de atenção especializada em saúde do trabalhador, que dispõe de serviço de Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat), além de prestar à rede de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) suporte técnico-pedagógico e clínico-assistencial para a atenção integral à saúde dos usuários trabalhadores urbanos e rurais, o que compreende as ações de promoção, prevenção, vigilância, diagnóstico, tratamento e reabilitação.

Está localizado na Avenida Brasil, na entrada da Maternidade Bárbara Heliodora.