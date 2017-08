Prefeito Marcus Alexandre é homenageado pelo curso de engenharia civil

Na noite desta segunda-feira, 28, durante a abertura da VI Semana Acadêmica da FIRB FAAO, alunos e professores do curso de Engenharia Civil, homenagearam o prefeito Marcus Alexandre pela contribuição e participação efetiva dele nos assuntos relevantes para o desenvolvimento da educação superior da instituição. A Semana Acadêmica, que prossegue até o dia 1º de setembro, reúne os 9 cursos da instituição, num total de dois mil alunos.

O prefeito agradeceu pela homenagem lembrando que é amigo da instituição de ensino, onde já fez várias palestras a convite dos alunos e professores. “Toda contribuição que pudermos dar para a educação é importante. E daqui vão sair profissionais que vão engrandecer cada vez mais a sociedade acreana, por isso estou feliz com essa homenagem”, citou.

Além do prefeito Marcus Alexandre, o senador Jorge Viana, a secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social, Dôra Araújo e o diretor-presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Inovação – ITEC, Mafran Almeida, também foram homenageados pela FAAO. Todos os nove cursos homenagearam pessoas e instituições de áreas afins.

O coordenador do curso de Engenharia Civil da FAAO, Clériston Teixeira, ressaltou que cada um dos homenageados tem importante parcela de contribuição para o ensino superior. “Temos gratidão por todos que são importantes para a história da FAAO”.

O senador Jorge Viana, levou para o evento, o palestrante Fernando Cézar Moulin, diretor internacional da VIVO, que falou sobre “Criatividade: o caminho assertivo para a inovação”. Viana destacou a importância da palestra para os alunos. “Dado ao avanço da tecnologia, temos que ter em mente que em breve haverá novas profissões no mundo e outras que existem hoje vão desaparecer, por isso quanto mais soubermos sobre a evolução da tecnologia mais preparados estaremos. E agradeço pela homenagem da FIRB FAAO”.

Cézar Moulin falou sobre as mudanças na sociedade que já começam a ocorrer no mundo graças a tecnologia e interatividade. Como exemplo citou alterações na economia, na saúde e no modo de vida das pessoas. “Vamos chegar a um tempo em que os transplantes de órgãos serão feitos em impressoras 3D”.

A abertura da VI Semana Acadêmica da FIRB FAAO foi encerada com um show do humorista Antônio Klémer.

Programação

A programação que vai até o dia 1º de setembro, conta ainda com minicursos, mesa redonda sobre tecnologias construtivas aplicadas na Cidade do Povo, dos acadêmicos de Engenharia Civil, mesa redonda sobre depressão e suicídio, dos acadêmicos de Psicologia, palestra sobre mediação como forma de descongestionar o Poder Judiciário, sob responsabilidade do curso de Direito. Haverá também uma feira da construção e exposição de trabalhos acadêmicos.

Da Assessoria

Fotos Fagner Delgado/Asscom