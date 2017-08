Marcus Alexandre refuta denúncia e reafirma lisura nas obras da BR-364

O prefeito Marcus Alexandre rebateu com rigor matéria publicada em um jornal eletrônico da capital, que denunciou suposta irregularidade em obras sob sua responsabilidade na BR-364 que teriam gerado pedido de devolução de dinheiro aos cofres públicos. O prefeito começa a nota destacando o intuito político da publicação, realizado em um veículo pertencente a uma já anunciada candidata a deputada pela oposição.

De acordo com a matéria, o prefeito estaria “condenado” e notificado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), em Brasília, através da Diretoria de Administração e Finanças a devolver aos cofres públicos R$ 260.300.112,48 relativos à época em que que foi Diretor-Geral do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre).

Marcus Alexandre explicou que “todas as obras da BR-364 foram acompanhadas e fiscalizadas por técnicos do DNIT, que para cada liberação de recursos faziam prévia vistoria nos trechos e atestavam sua execução física”. Segundo ele, “as empresas ETAM, Colorado, JM, Construmil, Construtora Cidade e Camter executaram as obras e receberam o devido pagamento. Sendo responsáveis diretas pelos serviços executados, sequer foram notificadas. Em nenhum momento, durante à execução das obras, o DNIT ou o TCU determinaram a sua suspensão”.

Quanto á suposta notificação o prefeito diz que entregou sua defesa no prazo correto e esclareceu, ponto a ponto, cada situação levantada pelos analistas do DNIT. “Mesmo assim, não foi considerada, chegando a ser afirmado pela Comissão que não a enviamos”, lamenta ele.

Ele reafirma que solicitou ao TCU a devolução do processo ao DNIT, para que a Comissão que concluiu o seu relatório antes do final do prazo de defesa, faça a devida análise da defesa apresentada. “Portanto, o que peço é somente o meu direito de defesa”, enfatiza.

Marcus Alexandre diz lamentar e denuncia que “ este processo ganhou velocidade inexplicável às vésperas da eleição de 2016, com notificações e prazos de defesa curtos demais para assunto tecnicamente muito complexo”.

Ainda assim, diz o prefeito, “confio que, mais uma vez, tudo será esclarecido. Reafirmo que todas as etapas das obras da BR-364 se deram conforme a Lei: projetos aprovados no DNIT, licitações com ampla divulgação, execução com supervisão técnica e acompanhamento do DNIT, fiscalização do TCU e a devida prestação de contas”.

E insiste que trata este processo com tranquilidade e respeito, “sempre colaborando com os órgãos de controle, como o TCU, e as instâncias técnicas do DNIT, que considero imprescindíveis para a melhor aplicação de recursos e execução de obras públicas, observando a ética e a transparência – valores que orientam todos os meus atos como gestor público. Tanto que em nenhum momento requeri sigilo do processo, como possível, e a própria reportagem teve acesso irrestrito às informações”.

Finalmente, diz lamentar “qualquer tratativa política ou partidária que se afaste do entendimento técnico desta questão”.