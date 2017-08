Cozinheira apresenta receitas típicas do Acre em SP

Até o dia 10 de setembro, o restaurante Mirante Efêmero , localizado no Mirante 9 de Julho, vai trazer delícias típicas do Norte no cardápio. Isso porque a acreana Amanda Vasconcelos, cozinheira à frente do Tucupi Food , projeto gastronômico que atua em SP desde 2015, está assumindo as panelas do local.

“A ideia inicial do Tucupi era colocar o tempero do Norte em pratos clássicos como o ceviche peruano e os charutos de uva libaneses. Mas, após os primeiros eventos, percebemos que o público estava mais interessado em descobrir a culinária do Acre, já que as pessoas ainda conhecem pouco sobre a nossa cultura aqui no Sudeste”, conta a cozinheira.

CARDÁPIO DO FESTIVAL

A Baixaria (R$ 22; foto acima) , por exemplo, é uma receita típica dos mercados acreanos, feita com cuscuz de milho, carne moída, saladinha de tomate com cebolinha e ovo frito com gema mole. Em São Paulo, o prato ganhou também uma versão vegana, batizada por Amanda comoSantidade (R$ 25). ” Substituí a carne por cogumelos e o ovo por banana e o prato ficou bem equilibrado para atender ao público vegano, que vem crescendo a cada evento nosso “, explica ela.

Amanda também oferece outras opções vegetarianas e veganas, como aManiçoba . A receita tradicional do prato (R$ 28) também é servida pela cozinheira e leva folhas de mandioca moídas e cozidas por uma semana, carnes bovinas e suínas, farinha do Acre e arroz branco. Na Maniçoba vegana (R$ 28), as carnes foram substituídas por lentilha, grão de bico e castanha-do-pará.

O Arroz Paraense (R$ 28), feito com folhas de jambu e camarão seco e oArroz de Pato (R$ 28), cozido no tucupi com jambu e carne de pato desfiada, completam as opções de pratos principais fixas do cardápio. A cada dia da semana, porém, o menu ganha novidades, como o Acreviche(R$ 22), versão nortista do ceviche peruano servida às terças-feiras, oVatapá (R$ 22), servido às quartas, a Galinha Picante (R$ 22), sugestão das quintas e o Baião de Dois (R$ 22), oferecido às sextas-feiras.

Aos fins de semana, a estrela da vez é o Tacacá (R$ 25), caldo emblemático do norte do país, feito com a goma da mandioca, tucupi (caldo extraído da mandioca brava), jambu (folha exótica que causa dormência na boca) e camarão seco, também servido em sua versão vegana.

Amanda conta que elaborou um cardápio especial para sua temporada no Mirante 9 de Julho, incluindo também drinques como a Caipirinha do Norte , com cachaça de Jambu (R$ 25) e o Tacachaça (R$ 25), inspirado na aparência do Tacacá, além de Gin Tônicas (R$ 28). O cardápio conta ainda com petiscos típicos como quibe de arroz (R$ 18/ 6 und), recheado com carne e queijo e o quibe de macaxeira (R$ 18/6 und).

Boa parte da matéria-prima dos pratos vem direto de Rio Branco e Belém, como o tucupi, o jambu, a goma de tapioca e até o cupuaçu (fruto azedo já bastante popular no Sudeste), que surpreende na calda do cheesecake com castanha-do-pará (R$ 15).

ERVIÇO

Tucupi no Mirante 9 de Julho

De 11 de julho ao dia 10 de setembro

Endereço: R. Carlos Comenale, s/n – Bela Vista – Telefone: (11) 3111-6330

Pratos de R$ 12,00 a R$ 28,00

Drinks de R$ 25,00 a R$ 28,00

