Acre é o 3º na lista do Bolsa Família

O estado do Acre é o terceiro em dependência dos recursos do Governo Federal no auxílio financeiro do Bolsa Família. De acordo com os dados divulgados com os gastos do benefício, apenas no mês de julho de 2017 foram disponibilizados R$ 2,3 bilhões, sendo 66,7% desse recurso ficam com quinze estados em situação de carência social maior.

As famílias cadastradas no Acre, recebem o maior vencimento médio do país, R$ 262,82. Com 816.687 habitantes, o estado do Acre possui 79.906 beneficiários do Bolsa Família, uma conta que fica em R$ 25,71 por cada cidadão acreano.