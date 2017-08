Procurador-geral acompanha tramitação de projetos de interesse do MP na Câmara dos Deputados

O procurador-geral de Justiça Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto vem acompanhando de perto os projetos em tramitação no Congresso Nacional que são de interesse do Ministério Público brasileiro. Na condição de vice-presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e da União (CNPG) na Região Norte, o chefe do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) está empenhado na mobilização que visa à defesa da instituição contra prejuízos e retrocessos.

Na terça-feira, 29, o procurador-geral, juntamente com o presidente do CNPG, Sandro Neis, procurador-geral de Justiça de Santa Catarina, reuniram-se em Brasília (DF) com membros da diretoria da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp). A intenção foi definir estratégias conjuntas de atuação junto ao Congresso Nacional.

Os procuradores-gerais e a entidade, que representa, em âmbito nacional, procuradores e promotores de Justiça, participaram de audiências com deputados federais para discutir propostas legislativas que impactam na atuação do MP.

O objetivo é intensificar os contatos com deputados federais visando acompanhar a tramitação do Projeto de Lei do Extrateto, o PL de Abuso de Autoridade, a Reforma da Previdência e a Reforma do Código de Processo Penal, dentre outros.

A agenda inclui uma série de audiências com parlamentares na Câmara dos Deputados. As reuniões fazem parte de uma estratégia de articulação do CNPG, juntamente com a Conamp, e dela participam representantes do MP de outros estados.

As primeiras reuniões foram realizadas com os deputados federais João Campos, de Goiás, e Marcos Rogério, de Rondônia, que é membro da comissão que analisa o Extrateto. Os PGJs também estiveram reunidos com os deputados Esperidião Amin, de Santa Catarina, e Aureo Moreira, do Rio de Janeiro e líder do Solidariedade na Casa.

Durante as conversas, os parlamentares mostraram-se sensibilizados aos questionamentos levantados pelos procuradores-gerais. As audiências com os deputados prosseguem nesta quarta-feira, 30.

