Pequenos negócios participam da Expojuruá nesta semana

A 13ª edição da Expojuruá, feira que anualmente aquece a economia da segunda cidade mais populosa do estado, Cruzeiro do Sul, vai agitar a região nesta semana. E os pequenos negócios marcarão presença por lá.

As barracas devem reunir mais uma vez empreendimentos nas áreas de alimentação, artesanato, jardinagem, corte e costura. De acordo com a gerente da Secretaria de Estado de Pequenos Negócios (SEPN) na cidade, Marisa Diniz, este ano uma das novidades é a exposição de peças rústicas produzidas por artesãos locais.

“Outro espaço de destaque é o da Floricruzeiro, um coletivo de mulheres que vem crescendo muito no setor da jardinagem, sendo uma importante fonte de renda. Com a diversificação da produção, elas trarão novidades para o público e nós estamos com expectativas de que a feira seja mais uma vez sucesso de vendas, como normalmente tem sido”, frisa Marisa.

A secretaria segue com os últimos ajustes para a exposição dos empreendimentos durante a feira, que começa nesta quinta-feira, 31, e vai até o domingo, 3. Para o coordenador do evento, Dudé Lima, a estimativa para esta edição é a movimentação de mais de R$ 13 milhões, montante alcançado em 2016.