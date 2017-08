Corpo de homem é encontrado com pelo menos 20 facadas

Um homem foi encontrado morto na madrugada dessa sexta-feira, 31, na rua Bogotá no bairro Cidade Nova, o fato aconteceu por volta das 4 horas da manhã.

Segundo informações, o jovem Gelson Barros, 22 anos, foi assassinado com mais de 20 golpes de faca. O corpo foi encontrado por populares que passavam pelo local.

A polícia foi acionada e isolou a cena do crime até a chegada dos peritos do IML chegarem para fazer a perícia e remoção do cadáver. Até o momento do fechamento da reportagem, a polícia ainda não tinha pistas que de quem teria cometido esse crime.

Selmo Melo