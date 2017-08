Rodada desta quinta tem ‘Brasil x Equador’ e duelos de seleções

A rodada desta quinta-feira (31) é toda de seleções nacionais. Teremos jogos na Ásia, África, Europa e América do Sul, todos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. A seleção brasileira do técnico Tite, que já está classificada para o Mundial da Rússia, enfrenta o Equador, a partir das 21h45, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Outro destaque no continente sul-americano é o confronto entre Uruguai e Argentina, duas seleções que ainda não carimbaram passaporte para a Copa.

Na Europa, o destaque fica por conta do jogão entre França e Holanda. Confira abaixo os confrontos do dia:

Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia

Ásia

Japão x Austrália – 7h35

China x Uzbequistão – 9h

Síria x Catar – 9h

Coreia do Sul x Irã – 9h

Tailândia x Iraque – 9h

África

Uganda x Egito – 10h

Guiné x Líbia – 14h

Europa

Bulgária x Suécia – 15h45

França x Holanda – 15h45

Luxemburgo x Belarus – 15h45

Hungria x Letônia – 15h45

Portugal x Ilhas Faroe – 15h45

Suíça x Andorra – 15h45

Chipre x Bósnia – 15h45

Grécia x Estônia – 15h45

Bélgica x Gibraltar – 15h45

América do Sul

Venezuela x Colômbia – 18h

Chile x Paraguai – 19h30

Uruguai x Argentina – 20h

Brasil x Equador – 21h45

Peru x Bolívia – 23h15