Saúde realiza na OCA atividades no Dia do Combate ao Fumo

Com o tema “Cigarro Mata”, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), por meio da sua Divisão de Doenças Crônicas, realizou na terça-feira, 29, atividades em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Fumo. A Organização em Centros de Atendimento (OCA) foi o local escolhido para receber a programação.

Segundo levantamento da Vigilância sobre Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), Rio Branco é das capitais do país que mais tem diminuído o número de fumantes ao longo dos últimos anos. Mesmo assim, a quantidade de pessoas que fumam ainda é muito grande – cerca de 40 mil.

Silene Silva, gerente da divisão de doenças crônicas, ressalta sobre os malefícios do uso do tabaco. “O cigarro tem mais de quatro mil substâncias que causam danos à saúde, sendo os mais graves vários tipos de câncer e doenças cardiovasculares”, destaca.

Além de palestras sobre os malefícios do cigarro, exposição de banners sobre a história e uso do tabagismo, verificação de glicemia, orientação sobre o consumo de álcool e outras drogas, houve também roda de conversa sobre os prejuízos provocados pelo uso do tabaco.

A programação contou com a presença dos servidores da OCA e da população em geral, para conscientizar que o cigarro é a doença crônica mais evitável no mundo.

O tabagismo, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), é responsável pela morte de 200 mil pessoas por ano no Brasil.