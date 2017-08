População do Acre cresce 1,58% e chega a 816.687 habitantes

O Acre teve um aumento populacional da ordem de 1,58% entre 2016 e 2017 e a população do estado chegou a 816.687 pessoas, segundo levantamento do IBGE divulgado ontem com a estimativa de população em 5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho deste ano.

Rio Branco tem o maior número de habitantes com uma população de 383.442, figurando em 24º lugar entre as capitais com relação ao número de habitantes. Só está à frente de Vitória, Boa Vista e Palmas. Em 2016, Rio Branco tinha 377.057 moradores. Em seguida, aparece a cidade de Cruzeiro do Sul com uma população de 82.622, Sena Madureira com 43.139 e Tarauacá com 40.024 habitantes. Os municípios com menor população são Santa Rosa do Purus, com 6.230 moradores, com crescimento de 3,47% em relação ao ano anterior e Assis Brasil, com 6.986, crescimento de 1,79% em relação a 2016.

Dos municípios acreanos, só Feijó registrou diminuição de população, segundo o IBGE< assim mesmo em pequeno nível, com diferença de -0,04% ou 12 pessoas. Santa rosa foi o município que mais cresceu. Veja o quadro com a população estimada dos municípios acreanos:

Veja a situação de Rio Branco em relação ás demais capitais do país, em população.