Homem bêbado põe fogo em cachorro porque ele latia demais

Um cachorro precisou ser resgatado da casa em que morava após o dono dele atear fogo contra o animal. Segundo a Polícia Civil, o homem, de 22 anos, chegou em casa bêbado e se irritou com os latidos do bicho. Em seguida, pegou um antisséptico bucal e colocou fogo na casinha em que o cachorro ficava.

O crime aconteceu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O cachorro, chamado Mailo, foi socorrido graças à família do suspeito, que pediu ajuda a uma entidade que cuida de animais abandonados.

Mailo começou a receber tratamento veterinário. O cão está com queimaduras em boa parte do focinho. Por causa dos ferimentos, não consegue abrir os olhos e a boca. A alimentação dele é feita apenas com comidas líquidas.

O dono de Mailo foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele deverá responder pelo crime de maus-tratos a animais.

Já o animal não deverá voltar para a casa do dono. Ele ficará com a entidade que o acolheu e pode ser encaminhado à adoção assim que os ferimentos forem curados.

