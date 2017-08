Educação e Tribunal de Contas firmam acordo de cooperação em áreas de ensino

A Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) e o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) consolidaram nesta quarta-feira, 30, ações conjuntas importantes nas áreas de ensino de idiomas para os servidores do Tribunal, e de educação financeira, voltadas para jovens da rede pública estadual de ensino.

No encontro, realizado no TCE, o presidente Valmir Ribeiro e o secretário de Educação, Marco Brandão, assinaram protocolo que institui turmas de inglês e italiano para servidores do Tribunal oferecidos pelos profissionais do Centro de Estudos de Língua (CEL).

A aula inaugural será na manhã da próxima segunda-feira, 4, no auditório do TCE. Pelo menos 75 servidores serão beneficiados, sendo 50 alunos de inglês e outros 25 de italiano.

“Será uma satisfação muito grande e de muita importância para nós podermos contar com esses cursos da Secretaria de Educação”, pontuou Ribeiro, ressaltando que o Tribunal de Contas também exerce papel fundamental na comunidade, ao fornecer conhecimento a prefeitos, vereadores e gestores, da capital e do interior do estado, sobre as atividades do TCE.

“Levamos para todos os municípios, cursos sobre legislação, sobre como fazer uma prestação de contas e como proceder para que as contas públicas estejam sempre de acordo com a lei, de modo que agora chega a hora de também sermos retribuídos com o conhecimento pela Educação”, frisou o presidente do TCE.

Para o secretário Marco Brandão, a parceria com o Tribunal de Contas do Estado é uma ferramenta excelente de absorção de conhecimentos em finanças para estudantes da rede pública.

“Acredito que, a exemplo do que já estamos desenvolvendo com a Assembleia Legislativa do Estado do Acre, com 24 jovens parlamentares eleitos por suas escolas e que acompanharão as atividades dos deputados, é possível a formação de um corpo de conselheiros mirins para aprender aqui no TCE e repassar seus conhecimentos a suas escolas”, ressaltou Marco Brandão.

O acordo de parceria prevê ainda acesso às escolas pelo TCE, para informar aos estudantes sobre o papel do Tribunal, e a disposição de auditores de excelência dos quadros da instituição para ministrar cursos na área de prestação de contas da escola.

Além de Brandão, estiveram presentes à cerimônia o diretor de Recursos da SEE, Ruy Moreno, e a diretora de Inovação, Cleide Prudêncio. Do TCE, participaram também a conselheira Naluh Gouveia, os conselheiros Cristóvão Messias e Ronald Polanco e o assessor do Tribunal Euclides de Araújo Bastos.