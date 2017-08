Comissão de Câmara de Deputados vistoria ponte do Madeira

Os membros da Comissão de Fiscalização, Financeira e Controle da Câmara dos Deputados vão vistoriar as obras da ponte sobre o Rio Madeira, localizada na divisa do Acre com Rondônia, na próxima segunda-feira 4, às 10 horas da manhã.

O deputado Léo de Brito (PT-AC), que presidiu o colegiado no ano passado, é o autor do requerimento para a realização dessa visita técnica dos membros da comissão permanente. O parlamentar cobra do Ministério dos Transportes celeridade no andamento das obras e solicita que a comissão interfira junto ao Governo Federal agilidade na conclusão da ponte do Madeira, uma vez que é de grande importância para o Estado do Acre e para a ligação definitiva do Brasil com o Pacífico.

A ponte sobre o Rio Madeira está orçada em R$ 172 milhões e o início da sua construção se deu em outubro de 2014. Esta é a segunda vez que integrantes da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle visitam o local.