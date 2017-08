Funai vai selecionar estagiários para três unidades do Acre

No Diário Oficial da União de 29/08, seção 3, página 101 e seguintes, foi publicado o Edital Nº 3, de 28/08/2017, que trata do Processo de Recrutamento e Seleção para Estágio Remunerado de Estudantes de Nível Médio e Superior da Fundação Nacional do Índio.

Para participar do Processo Seletivo o estudante interessado deve atender às seguintes exigências:

a) ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, 6 (seis) meses, quando da convocação;

b) estar matriculado e frequentando efetivamente o curso de nível médio ou superior (conforme previsão de vagas) em instituições de ensino oficialmente reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC;

c) não estar cursando em 2017 o último ano do ensino médio ou o último semestre de nível superior;

d) ter disponibilidade para estagiar em regime de 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais ou 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no período matutino ou vespertino, conforme os limites previstos na Lei nº 11.788/08;

e) ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos no ato da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio;

As inscrições serão realizadas gratuita e exclusivamente no site www.superestagios.com.br, no período compreendido entre 10 horas do dia 01/09 até às 16 horas do dia 25/09/2017 (horário de Brasília).

Após a inscrição, o candidato terá até às 18 horas do dia 25/09/2017 (horário de Brasília) para concluir a prova.

O valor da bolsa varia de R$ 203,00 a R$520,00. No Acre, as vagas estão localizadas nas Unidades Regionais da Funai de Alto Purus, Baixo Acre e Juruá.

(Diário dos Concursos)