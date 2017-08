Nicolau Júnior cobra mais ambulâncias para Cruzeiro do Sul

Um dos assuntos mais debatidos pelo deputado Nicolau Júnior (PP), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), é falta de ambulâncias para atender a população de Cruzeiro do Sul. No mês passado, ele solicitou do secretário de Estado de Saúde, Gemil Júnior, o envio de pelo menos mais cinco ambulâncias para atender a regional do município. Segundo o deputado, atualmente apenas uma unidade móvel atua em Cruzeiro do Sul, que além das demandas locais atende cidades do Amazonas, como Guajará.

“Não é de hoje que falo sobre assunto na tribuna do Parlamento. Já pedi várias vezes que a Secretaria de Saúde veja essa situação. São 80 mil pessoas e só tem uma ambulância funcionando. Há muitas localidades distantes em Cruzeiro do Sul onde a população precisa ser atendida. Essa ambulância que está lá, ela vai atender apenas o Hospital do Juruá, não tem como dar conta das outras demandas. A população precisa de umas seis ambulâncias”, frisou.

Para Nicolau Júnior a Sesacre precisa olhar com mais atenção para o povo do Juruá. “Sabemos que o Estado todo enfrenta problemas nessa área, mas, no interior tudo é mais difícil. Esse é um setor que necessita de uma atenção dobrada por parte do governo do Estado, as pessoas não podem ficar à mercê da própria sorte, quem está doente não pode esperar”, disse.

DA ASSESSORIA