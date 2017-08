Eleitores de Plácido de Castro devem comparecer ao recadastramento biométrico obrigatório

Eleitores de Plácido de Castro estão convocados a comparecerem ao posto de atendimento eleitoral a partir de segunda-feira, 4, para o recadastramento biométrico obrigatório.

O atendimento ocorrerá no prédio da Secretaria de Ação Social do Município – SEMAST, na Rua Epitácio Pessoa, s/n – Centro, de segunda a sexta-feira, de 7h às 17 horas. Também haverá atendimento no Posto de Vila Campinas, na Escola São Luís Gonzaga, de 7h às 11 horas, de segunda a sexta-feira.

O comparecimento é obrigatório para aqueles eleitores que ainda não atualizaram seus cadastros com os dados biométricos, que inclui coleta de fotografia, digitais e assinatura digital. Quem não comparecer nesse prazo terá o título cancelado, o que gera outras consequências, como o bloqueio de CPF, enquanto a situação não for regularizada.

Plácido de Castro conta hoje com 13.625 eleitores. Destes, mais de 8 mil já realizaram o recadastramento biométrico no período facultativo, restando ainda cerca de 5 mil eleitores comparecerem para a atualização de dados.