Polícia boliviana expulsa foragido da justiça de Rondônia

Um trabalho da Polícia Nacional Boliviana, localizada na cidade de Cobija, capital do estado de Pando, através do setor de investigação DIPROVE, realizou uma operação no Bairro Tajivos, afim de recuperar motos roubadas na fronteira envolvendo Brasiléia e Epitaciolândia.

Ao cercarem uma casa, foi localizado um brasileiro, Uonerciei Teixeira Ribeiro (33), natural do estado de Rondônia que ainda teria tentado se evadir. Ao investigarem o suspeito, foi verificado que o mesmo era foragido da Justiça do estado rondoniense e que seria membro de facções criminosas, graças as tatuagens registradas em imagens de assaltos.

O caso foi notificado as autoridades do Acre, onde trabalharam na troca de informações e foi realizado o intercambio para o lado brasileiro. O que impressionou as autoridades dos dois países, foi a extensa ficha criminal do acusado.

Uonerciei responde por roubo agravado, roubo a mão armada, assaltos e já esteve preso por diversas vezes . Por volta das 18 horas desta quarta-feira, dia 30, o comando da polícia de Pando, valendo por sua segurança, expulsou o brasileiro do País.

O mesmo foi entregue na linha de fronteira, na ponte que liga os países no município de Epitaciolândia para ao Polícia Militar do Acre, onde deverá ser transferido para o estado de Rondônia e responder pelos crimes que praticou no estado vizinho.